Омич, пойманный на трассе под Тюменью с партией наркотиков, предстанет перед судом

17:23 27 марта 2019
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Фото: pixabay.com

Длительное лишение свободы грозит 37-летнему жителю Омска, который готовился сбыть партию наркотиков на территории Тюменской, Свердловской и Омской областей.

Полкилограмма наркотических веществ обнаружили у мужчины сотрудники ГИБДД, которые остановили его автомобиль в районе поселка Богандинского. Автоинспекторы решили досмотреть омича и его машину, так как им показалось, что он находится в состоянии наркотического опьянения. В салоне действительно нашли наркотики. Дело в отношении наркодельца рассмотрит Тюменский районный суд.

Теги: наркотики
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