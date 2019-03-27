Омич, пойманный на трассе под Тюменью с партией наркотиков, предстанет перед судом

Длительное лишение свободы грозит 37-летнему жителю Омска, который готовился сбыть партию наркотиков на территории Тюменской, Свердловской и Омской областей.

Полкилограмма наркотических веществ обнаружили у мужчины сотрудники ГИБДД, которые остановили его автомобиль в районе поселка Богандинского. Автоинспекторы решили досмотреть омича и его машину, так как им показалось, что он находится в состоянии наркотического опьянения. В салоне действительно нашли наркотики. Дело в отношении наркодельца рассмотрит Тюменский районный суд.