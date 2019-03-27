Тобольская пенсионерка отдала все накопления лжецелительницам

В Тобольске жертвой мошенников стала 84-летняя пенсионерка. Она отдала аферисткам 275 тысяч рублей и драгоценности.
Две женщины подошли к тоболячке на улице и напугали тем, что на нее наложена порча, которую необходимо снять как можно быстрее. Пенсионерка поверила незнакомкам и впустила их в дом.
Для проведения обряда мошенницы попросили принести все имеющиеся в доме деньги. Пенсионерка отдала аферисткам не только свои накопления — 275 тысяч рублей, но и кольцо и цепочку стоимостью 12 тысяч рублей. Лжецелительницы убедили женщину, что на ее сына тоже наведена порча, и потребовали снять золотые украшения. Всё это мошенницы завернули в газету и сказали, что сверток надо положить в темное место и достать только через три дня. Вечером пенсионерка достала газету, в которой ничего не было.
По инциденту возбуждено уголовное дело, сейчас полиция пытается разыскать мошенниц.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru