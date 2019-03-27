Тюменку в третий раз осудили за прописку мигрантов в доме родителей

За фиктивную постановку на учет иностранцев наказана согласно Уголовному кодексу 23-летней жительница Тюмени.
В 2017 году девушка прописала в родительском доме почти полсотни мигрантов. По решению суда она была оштрафована на 20 тыс. рублей, но на нарушительницу наказание не подействовало: в этот же год она прописала в доме еще два десятка иностранцев, и снова получила за это штраф в 30 тыс. рублей.Оба штрафа остались неоплаченными.
По версии следствия, в марте–апреле 2018 года девушка снова зарегистрировала у родителей 33 мигрантов. При этом иностранцы по месту постановки на учет никогда не проживали. На этот раз суд назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно.
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