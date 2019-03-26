Пропавшего жителя села Ярково ищут уже месяц

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

Полиция продолжает поиски 26-летнего Намига Гусейнова. 25 февраля 2019 года молодой человек ушел из дома в селе Ярково Тюменской области в период с 21:00 до 22:25. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост около 180 сантиметров худощавого телосложения, волосы прямые короткие черного цвета, на лице имеется щетина около 0,5 см.

Особые приметы: татуировки в виде звезд в области ключиц и колен, шрам от ожога в области поясницы.

Был одет: куртка зимняя тканевая зеленого цвета (спецодежда) с надписью на спине белого цвета "Газпром", джинсы синего цвета, кроссовки летние черно-белого цвета, кофта черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Намига, просят обратиться в отдел полиции села Ярково по телефонам: 8 (34531) 25-4-93, 25-6-96, 8-996-322-35-77, (3456) 25-23-70, 39-96-20, либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-932, 793-727, дежурная часть: 793-023 или 02.