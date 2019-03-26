В тюменской новостройке прикрыли нарколаборторию

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Деятельность подпольной нарколаборатории пресекли в Тюмени. Двое местных жителей арендовали нежилое помещение на первом этаже одной из новостроек города. Там они разместили оборудование и готовили мефедрон, которым торговали в интернете.

"В ходе обыска нарколаборатории изъято оборудование, упаковочные материалы, химические препараты и сто граммов синтетического наркотического вещества "мефедрон". В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению схем финансовых операций и сделок с имуществом, приобретенным задержанными", — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

В отношении ранее несудимых тюменцев 36 и 44 лет возбуждено уголовное дело.