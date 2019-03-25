В тюменской колонии осужденных заставляли делать ремонт за свой счет

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в одной из колоний.
"По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы неустановленные следствием сотрудники учреждения, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, требовали с осужденных производить за свой счет текущий ремонт служебных помещений исправительной колонии", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Сейчас следствие устанавливает лиц, замешанных в преступлении, расследование продолжается.
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