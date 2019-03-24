На трассах Тюменской области установился туман

На федеральных трассах Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, Екатеринбург – Тюмень, на подъезде к областной столице и в направлении в сторону Омска образовался туман.

На трассе Тюмень-Омск в районе Старой Заимки (Заводоуковск) в данный момент, осложнение движение из-за массового ДТП, в котором столкнулись два грузовых и несколько легковых автомобилей.

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Автоинспекторы и дорожные службы напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров. Заранее планируйте свой маршрут с учетом сложных условий видимости.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)