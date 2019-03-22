Суд рассмотрел еще одно уголовное дело в отношении бывшего проректора ТИУ

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по второму уголовному делу в отношении бывшего проректора по стратегическому развитию Тюменского индустриального университета Александра Ошибкова. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Как было установлено, в 2015 году Ошибков на должности директора департамента стратегического развития тогда еще ТюмГНГУ похитил у вуза 2 млн рублей.

По версии следствия, Александр Ошибков дал указание генеральному директору ООО "НИПИ "Нефтегазпроект", учредителем которого был университет, о заключении с ним как физическим лицом договора на выполнение работ по разработке технологии использования отходов бурения на сумму более 2,2 млн рублей. Руководитель "Нефтегазпроекта", находясь в служебной зависимости от Ошибкова, заключил такой договор. 30 декабря 2015 года на банковский счет директора департамента стратегического развития были перечислены 2 млн рублей. Работы по договору вместо Ошибкова выполнили сотрудники ТюмГНГУ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд с учетом имевшейся судимости назначил окончательно Ошибкову семь с половиной лет колонии общего режима и взыскал с него похищенную сумму.

Напомним, в марте 2018 года проректор ТИУ за злоупотребление должностными полномочиями и хищение более 179 млн рублей был осужден к шести годам колонии общего режима.