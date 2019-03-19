В Тюменской области водителя судят за ДТП, в результате которого погибла его бывшая жена

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

В Уватском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ставропольского края за дорожную аварию, жертвами которой стали два человека.

Трагический инцидент произошел 8 января 2019 года. Мужчина со своей бывшей женой и сыном на Skoda Rapid выехали из Екатеринбурга в Сургут. В Уватском районе водитель пошел на обгон попутного автомобиля. На встречной полосе Skoda столкнулась с Toyota Corollа, которую разорвало на части. После произошло столкновение Skoda с Nissan Almera.

33-летний водитель автомобиля Toyota Corollа погиб на месте от полученных травм. 31-летняя пассажирка Skoda умерла 5 февраля в реанимации в ОКБ №1 Тюмени.

Водитель Skoda Rapid обвиняется по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).