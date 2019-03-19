В Тюменском районе в лесу нашли убитого мужчину и раненую женщину

Двух человек с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружили в ночь на 19 марта в лесу в окрестностях деревни Пышма Тюменского района. Мужчина был уже мертв, женщина, несмотря на множественные ранения, выжила. По подозрению в преступлении был задержан их знакомый.

Как оказалось, задержанный был должен погибшему мужчине денег, но возвращать долг не собирался. Под предлогом провести время на базе отдыха неподалеку от Пышмы он повез мужчину и его сожительницу на своем автомобиле в сторону базы, но до нее не доехал. На лесной дороге водитель остановился, достал ружье и не менее пяти раз выстрелил в пассажиров, после чего нанес несколько раз ранил их ножом.

"Поняв, что потерпевшие не подают признаки жизни, он скрылся с места преступления. Однако женщина осталась жива и по телефону позвонила родным", — сообщает СУ СК по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30 п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Расследование дела продолжается.