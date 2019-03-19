Тюменец осужден на восемь лет за пересылку наркотиков под видом муки

В Тюмени суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, который транспортной компанией доставил гашиш и героин на Ямал.

Житель города Лабытнанги заказал наркотические вещества у тюменца в 2016 году. Порядка 300 граммов наркотиков житель областного центра спрятал в двух пачках с мукой и упаковал их в почтовую коробку. Для отвода глаз были приготовлены еще две пачки с настоящей мукой и две с крупой. Через транспортную компанию в Лабытнанги на имя заказчика было отправлено четыре почтовых коробки, в одной из которых были наркотики. Получивший посылку ямалец был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

Тюменец долгое время был в розыске, успел жениться и поменять фамилию. За незаконный сбыт наркотиков в крупном размере суд назначил ему 8 лет колонии строгого режима. Ранее житель Лабытнанги за незаконное приобретение наркотиков был осужден к 3 годам колонии строгого режима.