В окрестностях Тюмени столкнулись два десятка машин

Массовое ДТП произошло сегодня, 15 марта, в два часа дня на 10-м километре объездной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Там столкнулись 22 автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось, что участниками ДТП стали 18 машин. По сообщению ГУ МЧС по Тюменской области, в аварии пострадали четыре человека, из них трое госпитализированы, один отказался от госпитализации. Погибших нет.

На месте работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

"Тюменские экстренные службы оказывают помощь людям, чьи автомобили стали участниками ДТП. Для обогрева автомобилистов по просьбе сотрудников ГИБДД прибыл школьный автобус Винзилинской средней школы, в настоящее время в нем греются 8 человек", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. — На месте аварии работают четыре наряда ДПС, автоинспекторы в оперативном порядке выполняют все замеры и действия, необходимые для фиксации ДТП, чтобы отпустить его участников и открыть движение по автодороге".

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области