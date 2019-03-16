Тюменские таможенники изъяли 12 тысяч пар контрафактных носков

17:00 15 марта 2019
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Фото: пресс-группа Тюменской таможни

Сотрудники Тюменской таможни и пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям пресекли ввоз крупной партии контрафактной продукции. Почти 12 тысяч пар носков под товарными знаками Fila и Tommy Hilfiger нашли при проверке автомобиля, следовавшего через границу с Казахстаном. Носки рассчитывали доставить в Екатеринбург.

"Должностные лица таможни направили в адрес представителей правообладателей товарных знаков запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности товаров. Они подтвердили незаконность использования товарных знаков и оценили причиненный ущерб в 7,7 млн рублей", — сообщает пресс-группа Тюменской таможни.

Теги: контрафакт , таможня
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