Под Тюменью столкнулись 18 автомобилей

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 15 марта, на 10-м километре объездной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский произошла массовая авария. По предварительным данным, там столкнулись 18 автомобилей.

"Пока сообщается об одной пострадавшей женщине. Движение по автодороге ограничено со стороны поселка Боровский в сторону города Тюмени. На месте ДТП работают три наряда ДПС. Автоинспекторы регулируют движением вручную", — сообщают об обстановке в Госавтоинспекции Тюменской области.

Сейчас рассматривается возможность организации реверсивного движения по одной полосе в обоих направлениях. Автомобилистам рекомендуют въезжать в Тюмень по федеральной трассе Тюмень — Омск.