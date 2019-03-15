Под Тюменью столкнулись 18 автомобилей

14:36 15 марта 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 15 марта, на 10-м километре объездной дороги Тюмень — Боровский  — Богандинский произошла массовая авария. По предварительным данным, там столкнулись 18 автомобилей.

"Пока сообщается об одной пострадавшей женщине. Движение по автодороге ограничено со стороны поселка Боровский в сторону города Тюмени. На месте ДТП работают три наряда ДПС. Автоинспекторы регулируют движением вручную", — сообщают об обстановке в Госавтоинспекции Тюменской области.

Сейчас рассматривается возможность организации реверсивного движения по одной полосе в обоих направлениях. Автомобилистам рекомендуют въезжать в Тюмень по федеральной трассе Тюмень — Омск. 

Теги: ДТП , снегопад , трасса
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