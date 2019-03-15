Тюменца задержали за разбой в гостях у новой знакомой

В Тюмени в полицию обратилась 45-летняя местная жительница, которая сообщила, что мужчина, с которым она только познакомилась, вынес имущество из ее дома.

Как оказалось, 41-летнего тюменца женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, встретила на остановке. Продолжить знакомство было решено в гостях у тюменки. Там новые знакомые распивали спиртное, а когда хозяйка квартиры уснула, то мужчина на время ушел и вернулся со своей возлюбленной. Женщины устроили скандал. Мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать им хозяйке. После этого мужчина забрал принадлежащие тюменке телевизор и золотые изделия и скрылся.

Полицейские установили личность злоумышленника. При обыске у мужчины обнаружили похищенное золото, телевизор он успел сдать в комиссионный магазин. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".