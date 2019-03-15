В Тюмени мошенники торговали поддельными старинными монетами

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

В областном центре задержаны двое жителей Астраханской области, которые подозреваются в аферах со старинными деньгами. Мужчины предлагали с выгодой для покупателя приобрести у них монеты, найденные при раскопках старинного здания. Позже жертвы мошенников узнавали, что купленные деньги — фальшивые.

Одним из потерпевших стал 19-летний студент. На парковке двое неизвестных показали ему пакет старинных монет, заверив, что за них можно выручить большую сумму. За монеты молодой человек отдал мошенникам деньги и свое золотое кольцо. Сумма ущерба составила около 45 тысяч рублей. Также полицейские установили причастность злоумышленников к еще одному подобному эпизоду. Сумма ущерба составила 76 тысяч рублей.

Выйти на мошенников удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. В момент задержания у 27-летнего мужчины и его 35-летнего подельника обнаружили пакет с новой партией монет. В отношении ранее судимых астраханцев возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".