Тюменец осужден за ДТП, в котором серьезно пострадали две женщины

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 30-летнему местному жителю, который, находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением и столкнулся на встречной полосе с другой машиной.

ДТП произошло 23 ноября 2018 года на 10-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда. Мужчина возвращался в Тюмень на автомобиле Toyota Vista, у которого колесные шины по размеру не соответствовали модели транспортного средства. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, тюменец вел машину на опасной скорости в условиях интенсивного движения, а также снегопада и ограниченной видимости. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Кia Rio. Две сестры — пассажирки Кia получили тяжкий вред здоровью.

Тюменец был признан виновным по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека) и осужден к одному году ограничения свободы.