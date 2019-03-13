Тюменец осужден за ДТП, в котором серьезно пострадали две женщины

14:25 13 марта 2019
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Фото: pixabay.com

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 30-летнему местному жителю, который, находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением  и столкнулся на встречной полосе с другой машиной.

ДТП произошло 23 ноября 2018 года на 10-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда. Мужчина возвращался в Тюмень на автомобиле Toyota Vista, у которого колесные шины по размеру не соответствовали модели транспортного средства. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, тюменец вел машину на опасной скорости в условиях интенсивного движения, а также снегопада и ограниченной видимости. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Кia Rio. Две сестры — пассажирки Кia получили тяжкий вред здоровью.

Тюменец был признан виновным по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека) и осужден к одному году ограничения свободы.

Теги: ДТП , суд
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