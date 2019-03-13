Тюменок ждут на день женского здоровья в "Медицинском городе"

"День женского здоровья" пройдет в "Медицинском городе" в эту субботу, 16 марта. Профилактические осмотры на предмет новообразований будут вести врач-гинеколог и врач-маммолог.

Злокачественные новообразования женских репродуктивных органов и молочной железы занимают 19% в структуре онкологической заболеваемости в Тюменской области. Профилактическое обследование целесообразно пройти всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию), тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, хотя пока особенно не страдает от этого, а также практически здоровым лицам старше 30 лет.

Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно по предварительной записи. Пациенты с заболеваниями других локализаций в этот день приниматься не будут.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС. Обращаться по адресу: поликлиническое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город", ул. Барнаульская, 32. Часы работы: с 9.00 до 14.00. Телефон для записи 52-03-03.

В 2018 году более 6 тысяч жителей Тюменской области узнали о выявленной у них злокачественной опухоли. Из-за позднего обращения у каждого пятого заболевшего (в 20% случаев) опухоль диагностируется в запущенной (неизлечимой) стадии. Злокачественные новообразования длительное время протекают бессимптомно или с признаками других хронических заболеваний, что является причиной позднего обращения за медицинской помощью и неудовлетворительных результатов лечения. Профилактические обследования населения являются одним из основных путей ранней диагностики онкологических заболеваний и эффективного лечения пациентов, отмечают в "Медицинском городе".