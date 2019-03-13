В Тюмени осужден тренер, обманом завладевший домом австралийской биатлонистки

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор мужчине за мошенничество в отношении австралийской спортсменки. Тренер иностранной биатлонистки воспользовался тем, что она недостаточно хорошо знала русский язык, и убедил ее подписать документы, по которым она лишалась доли недвижимости в Тюменском районе.

Австралийская биатлонистка тренировалась в Тюмени, и ее родители в 2011 году купили в Тюменском районе земельный участок и незавершенный дом, оформив его на дочь и тренера в равных долях, чтобы тот тренировал спортсменку.

В 2014 году тренер, зная, что его подопечная недостаточно хорошо владеет русским языком и не может понимать юридически значимые термины и формулировки, под предлогом газификации дома убедил ее оформить доверенность на его друга. На деле девушка подписала две доверенности: одну на газификацию дома, другую на продажу ее доли.

В 2015 году от имени спортсменки по доверенности был заключен договор купли-продажи ее доли тренеру, который стал единоличным собственником недвижимости. Австралийке был причинен ущерб на 1,6 млн рублей.

Тренера, имеющего двойное гражданство — России и Австралии, признали виновным в мошенничестве, он был осужден к четырем годам условно и штрафу в 100 тыс. рублей в доход государства. Ранее в Тюменском областном суде доверенность и заключенный на ее основании договор купли-продажи были признаны недействительными.