На Лесобазе столкнулись четыре машины

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Массовое ДТП произошло вчера вечером в Тюмени на перекрестке улиц Западносибирской и Казачьи Луга.

31-летний водитель на автомобиле SsangYong не выдержал безопасную дистанцию, въехал в заднюю часть автомобиля Toyota Corolla, он в свою очередь во впереди идущий Ford, а Ford в Lada Vesta.

"В результате ДТП травмированы две пассажирки автомобиля Toyota. По предварительным данным, 57-летняя женщина получила ушиб кисти, 7-летняя девочка — ушиб колена", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водитель SsangYong отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Ранее его уже лишали права управления транспортом за нетрезвое вождение в 2015 году на срок 19 месяцев.