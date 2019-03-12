В Тюменской области ищут родственников солдата Великой Отечественной войны, останки которого нашли в Севастополе

Останки солдата, призванного на войну из Тюменской области, обнаружили 7 марта в городе Севастополе местные поисковики в районе 10-го км Балаклавского шоссе. Погибшим оказался Авдеев Павел Павлович 1915 года рождения.

"Мама: Авдеева Ульяна В., г. Тюмень, Онохинский с\с. Призван Тюменским ГВК", — такие сведения указаны в карточке Павла Авдеева. Еще из известных сведений: краснофлотец строевой 9-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Числится пропавшим без вести в боях за Севастополь в июне–июле 1942 года

Тюменский областной поисковый центр намерен отыскать родных погибшего солдата и просит отправлять им любую информацию. Тел. 8 (919) 925-07-17 (Екатерина), электронная почта: tyumen-poisk.zayavki@yandex.ru.

Фото: Областной поисковый центр