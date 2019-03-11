Суд рассмотрит инцидент с рабочим, которого затянуло в механизм

В Тюмени в суд ушло уголовное дело в отношении 28-летнего инженера-механика крестьянского фермерского хозяйства "Плодовое". По версии следствия, из-за его неосмотрительности тяжкий вред здоровью получил один из работников.
21 сентября 2018 года инженер без проведения инструктажа допустил механизатора к работе с неисправным устройством по смешиванию торфяного субстрата. У устройства был отключен защитный механизм. Во время работы в него упал полиэтиленовый мешок из-под торфа. Работник попытался достать его рукой, но зацепился рукавом о деталь мешалки, и его полностью закрутило в емкость оборудования. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Инженер-механик обвиняется по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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