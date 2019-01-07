Следователи выясняют обстоятельства гибели юной тюменки в батутном центре

Сотрудники СКР по Тюменской области проводят доследственную проверку по факту гибели девочки-подростка в центре развлечений "Атмосфера".
"По предварительным данным, 5 января 2018 года 17-летняя девушка во время прыжков на батуте получила травму, в результате которой скончалась на месте. Причина смерти устанавливается", - сообщается на сайте регионального СКР.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Проверка проходит под личным контролем руководства следственного управления по Тюменской области.
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