Следователи выясняют обстоятельства гибели юной тюменки в батутном центре

Сотрудники СКР по Тюменской области проводят доследственную проверку по факту гибели девочки-подростка в центре развлечений "Атмосфера".

"По предварительным данным, 5 января 2018 года 17-летняя девушка во время прыжков на батуте получила травму, в результате которой скончалась на месте. Причина смерти устанавливается", - сообщается на сайте регионального СКР.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Проверка проходит под личным контролем руководства следственного управления по Тюменской области.