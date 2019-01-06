В ДТП под Тюменью погибли три взрослых и ребенок

Четыре человека погибли сегодня, 6 января, около 11:00 в ДТП на 194-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень.

Как сообщает областная автоинспекция, Toyota Corolla выехала на встречную полосу и столкнулась в лоб с Renault Duster. В аварии погибли оба водителя и ехавшие на заднем сиденье автомобиля Renault пожилая женщина и ребенок. Пассажирка с переднего сиденья этой же машины доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями.

По информации "Уралуправтодора", виновник ДТП за несколько минут до столкновения сбил пешехода в Тюмени и попытался скрыться, выехав на федеральную трассу.

Автоинспекторам предстоит установить личности погибших и обстоятельства трагедии. Последствия ДТП ликвидированы, движение транспорта на данном участке трассы осуществляется в штатном режиме.