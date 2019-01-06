Тюменские автоинспекторы с начала 2019 года оштрафовали более 400 водителей за ремни безопасности

В праздничные дни сотрудники ГИБДД усилили контроль за выявлением нарушений при перевозке детей в автомобилях в населенных пунктах и на загородных дорогах.

За несколько дней нового года к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей уже привлечены 104 водителя и 417 - за неиспользование ремней безопасности.

В Тюменской области в 2018 году каждый 20-й юный пассажир, пострадавший в ДТП, перевозился без удерживающих устройств. В мировой практике отказ от использования ремней безопасности является второй по числу жертв причиной гибели людей в ДТП, вызванных превышением скорости – 92% погибших людей не были пристегнуты ремнями безопасности в момент столкновения машин. Такую статистику приводят в Госавтоинспекции Тюменской области.