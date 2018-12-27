В Тюменской области продолжаются поиски 42-летнего Юрия Лепунова

Следствие обращается за помощью в поисках жителя Ишима, который пропал месяц назад.

23 ноября 2018 года Юрий Лепунов 1976 года рождения ушел из своего дома в Ишиме по адресу улица Уральская, 50 и направился в сторону села Стрехнино Ишимского района. До сегодняшнего дня местонахождение мужчины не установлено.

Приметы Юрия: рост выше 175 сантиметров, худощавый, лицо овальное, шрам над левым глазом, на безымянном пальце татуировка в виде креста.

Был одет в кепку черного цвета, куртку зимнюю черного цвета, трико черное с синими полосами, рубашку черного цвета, ботинки зимние черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юрия, просят обратиться в Ишимский межрайонный следственный отдел по адресу: город Ишим, улица 8 Марта, 25 либо звонить по телефону 8 (34551) 5-08-06.