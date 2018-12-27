Грабеж в аптеке: в Тюмени мужчина украл лекарство, которое ему не продали без рецепта

На днях в областном центре ограбление произошло в одной из аптек на улице Широтной. Разъяренный мужчина, которому отказались продавать лекарство без рецепта, ворвался за прилавок, похитил нужные таблетки и скрылся.

Как выяснилось, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал продать ему анальгетик, но фармацевт отказала ему, объяснив, что не имеет права это сделать без рецепта от врача. Тогда посетитель начал угрожать сотруднице аптеки, выбил ногами дверь, зашел в зону, где хранились препараты, и похитил пять пачек лекарства, после чего скрылся. Фармацевт обратилась в полицию.

С помощью записей с камеры видеонаблюдения удалось установить личность мужчины. 31-летний безработный тюменец был задержан и доставлен в полицию. Он заявил, что к тому моменту уже употребил все пять пачек лекарства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".