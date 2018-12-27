У тюменца изъяли более 2 кг наркотиков

Два тайника с наркотическими веществами обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в лесу в районе поселка Боровский. Было установлено, что их оборудовал 24-летний местный житель.

Из тайников полицейские изъяли порядка 2,5 кг наркотиков, приготовленных к сбыту. Распространять их тюменец планировал через интернет. В квартире мужчины нашли еще 66 граммов наркотической смеси, а также свертки фольги и упаковочный материал для расфасовки наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ранее он был судим за хранение наркотических средств.