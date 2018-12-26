Тоболяк отправится в колонию строгого режима за нападение на фельдшера скорой

К лишению свободы суд приговорил жителя Тобольска, который напал на фельдшера скорой помощи и пригрозил ей убийством.

Инцидент произошел в село Новопетрово Аромашевского района в мае этого года. Сюда мужчина вместе с другом и сестрой приехал навестить мать вскоре после своего освобождения из мест лишения свободы. Компания выпила за встречу. В какой-то момент матери стало плохо, пришлось вызвать скорую помощь. Прибывшая на место фельдшер начала оказывать женщине помощь, но мужчина оказался недоволен тем, как она это делает. Он высказал фельдшеру угрозу убийством и ударил ее кулаком в левое ухо (после этого у медика диагностировали сотрясение мозга).

Фельдшер, опасаясь за свою жизнь, схватила обувь в руки, покинула дом и босиком побежала по улице. Она забежала в один из домов, позвонила диспетчеру и рассказала о случившемся. На место происшествия была вызвана скорая из райцентра и полиция, которая вывела из дома гостей. После этого фельдшер и приехавшая скорая оказали женщине необходимую помощь.

"В июне прокуратура утвердила по данному делу обвинительное заключение и передала его в суд. Обвиняемый в суд не являлся несколько раз, и августе был объявлен в розыск. В октябре злоумышленника нашли в Тобольске и по решению суда заключили под стражу. Потерпевшая в суде настаивала на лишении свободы подсудимого", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд с учетом рецидива за угрозу убийством назначил 35-летнему мужчине 10 месяцев колонии строгого режима. Вскоре он вновь предстанет перед судом уже по другому уголовному делу: за покушение грабеж в магазине, умышленное причинение вреда здоровью и уклонение от административного надзора.