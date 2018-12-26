В Тюменской области будут судить директора психоневрологического интерната, где смертельно травмировался пациент

Окончено расследование уголовного дела в отношении директора Лесновского психоневрологического интерната, расположенного в Юргинском районе Тюменской области. Руководительница обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, директор учреждения допустила многочисленные нарушения требований безопасности жизни и здоровья проживающих. Руководительница не заключила договор со сторонней организацией, которая бы обслуживала жилищный фонд и проводила уборку на вверенной интернату территории. К уборке привлекались работники учреждения и проживающие в интернате.

В результате травмоопасным местом стал участок от жилого корпуса интерната до столовой. Люди не раз получали серьезные повреждения, поскальзываясь на тротуаре, не очищенном от снега и наледи. Так, в ноябре 2017 года один мужчина получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью, еще один от полученных травм головы скончался. В марте этого года на этом месте травмировался еще один мужчина, он получил тяжкий вред здоровью.

По сообщению СУ СК по Тюменской области, вскоре дело рассмотрит суд.