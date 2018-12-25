Тюменских предпринимательниц осудили за хищение денег под видом создания рабочих мест для инвалидов

В Тюмени суд вынес приговор в отношении бывшей руководительницы фирм ООО "Престиж-Консалтинг" и "ПрофКонсалтинг" и бывшего гендиректора ООО "Жар-Птица". Они были признаны виновными в мошенничестве с деньгами, которые должны были пойти на создание условий для трудоустройства инвалидов.

Руководительница ООО "Престиж-Консалтинг" и ООО "ПрофКонсалтинг" в 2011–2015 годах через свои фирмы и еще две компании похитила у департамента труда и занятости населения Тюменской области более 2,3 млн рублей под видом покупки необходимого оборудования для оснащения рабочих мест инвалидов и выплаты зарплаты их наставникам.

В 2015 году вместе с генеральным директором ООО "Жар-Птица" руководительница тем же способом похитила еще 840 тыс. рублей.В 2016 году гендиректор ООО "Жар-Птица" в одиночку получила еще порядка 101 тыс. рублей под видом выплаты зарплаты многодетным родителям и родителям, воспитывающим детей-инвалидов, которые фактически не работали.

Нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратуры Тюмени, было возбуждено уголовное дело. Суд назначил бывшей руководительнице ООО "Престиж-Консалтинг" и ООО "ПрофКонсалтинг" четыре с половиной года колонии общего режима, вторая предпринимательница получила три года условно, сообщает прокуратура Тюменской области. С обеих суд взыскал все похищенные средства в счет возмещения ущерба областному департаменту труда.