В Тюмени снимать мужчину со здания областного суда приехали спасатели

Помощь спасателей потребовалась сегодня днем в центре Тюмени. Экстренные службы съехались во двор здания на улице 8 Марта, 1, где расположены Тюменский областной суд и Центральный районный суд Тюмени.

В 15:08 на номер 112 стали поступать сообщения о мужчине, который выбрался на улицу из окна здания и долгое время оставался на высоте.

1 /4

Грозился ли мужчина спрыгнуть или у него были какие-то иные намерения, ИИ Newsprom.ru оперативно выяснить в местной полиции не удалось.

По сведениям наблюдавших за инцидентом тюменцев, мужчина сообщил, что ему угрожает депортация, а это не входит в его планы. Также, со слов очевидцев, в какой-то момент мужчина спрыгнул с окна четвертого этажа на кондиционер, расположенный на уровне третьего этажа.

Спасатели прибыли на место в 15:22. Специалисты работали с мужчиной около часа и в конце концов его уговорили спуститься. К тому времени внизу спасатели уже растянули для него страховку, воспользовавшись поданной ему веревкой, мужчина благополучно добрался до земли и был передан полиции, сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

Влада Нерадовская