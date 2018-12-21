Бывшего председателя тюменского отделения общества глухих будут судить за хищение 21 млн рублей

В хищении крупной суммы под видом трудоустройства инвалидов обвиняется бывший председатель Тюменского регионального отделения Всероссийского общества глухих.

Как установило следствие, в 2015–2017 годах председатель заключала с банком и акционерным обществом договоры на содержание специальных рабочих мест для инвалидов. Общество инвалидов должно было создать у себя рабочие места и трудоустроить на них лиц с ограниченными возможностями, а банк и акционерное общество профинансировать содержание этих рабочих мест.

"Обвиняемая предоставляла своим партнерам фиктивные документы о трудоустройстве инвалидов, а те, не подозревая обмана, перечисляли денежные средства. Таким способом председатель похитила более 21 млн рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Обман вскрылся после обращения группы инвалидов на прием к прокурору Тюменской области в октябре 2017 года. В связи с их трудоустройством в Тюменском региональном отделении инвалидов им была приостановлена социальная доплата к пенсии, при этом факт трудоустройства они отрицали. В ходе прокурорской проверки подтвердилось, что обратившиеся по фактически в этом месте не работали. Были возбуждены уголовные дела, а заявителям возобновили доплаты к пенсиям.