Жительница Тюмени в третий раз предстанет перед судом за фиктивную регистрацию мигрантов

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, зарегистрировавшей в родительском доме три десятка иностранцев. К ответственности за это девушка привлекается в третий раз.

В феврале–апреле 2017 года тюменка поставила на учет 44 мигрантов, за что судья назначил ей штраф в 20 тыс. рублей, который она так и не оплатила. С сентября по октябрь того же года девушка зарегистрировала еще 24 иностранцев и получила штраф в 30 тыс. рублей, который также не оплатила.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в марте–апреле 2018 года она снова регистрировала в доме иностранцев — всего 33 приезжих. При этом люди по месту постановки на учет никогда не проживали. Вскоре дело рассмотрит суд.