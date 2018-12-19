СКР возбудило уголовное дело по факту смерти ребенка в тюменской больнице

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В СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Поводом послужило сообщение одного из федеральных средств массовой информации.

Как сообщается в СМИ, 23 ноября 2018 года в Областную клиническую больницу №1 с жалобами на длительный кашель 1,5-годовалого сына обратились родители, несмотря на оказанную медицинскую помощь мальчик скончался.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшей трагедии. Принимаются меры к допросу родителей и медицинских работников, изымается необходимая для следствия документация. В рамках расследования будет изучено, насколько полно, качественно и своевременно была оказана медпомощь ребенку, для этого в обязательном порядке будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время родители мальчика будут выслушаны на личном приеме руководством регионального управления, сообщает пресс-служба ведомства.

Департамент здравоохранения Тюменской области проводит проверку по факту смерти ребенка в стенах медучреждения. Ситуацию пояснила представитель пресс-службы областного департамента здравоохранения Александра Малыгина: "Родителям ребенка мы приносим искренние соболезнования. Мы понимаем их эмоциональное состояние, оно абсолютно объективно и обоснованно. Но стоит отметить, что каждый подобный случай проходит тщательную проверку департаментом здравоохранения Тюменской области, даже без обращения родителей. Информация передается в правоохранительные органы.

И на данный момент готовится заключение судебно-медицинской экспертизы. Только по результатам этой экспертизы можно будет произвести предметный анализ причин происшествия и проверку объективности действий медицинских работников. До этих результатов полноценно и всесторонне говорить о ситуации невозможно. Здравоохранение Тюменской области заинтересовано в установлении всех причин произошедшего, и как только будут результаты, при наличии разрешения родителей на разглашение врачебной тайны, мы готовы их публично озвучить".