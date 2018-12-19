За покупку рыбы из Красной книги тоболяку грозит уголовная ответственность

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тобольске уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который приобрел с рук сибирских осетров.

Рыбу осетровой породы обнаружили сотрудники ДПС в багажнике автомобиля тоболяка. Мужчина был доставлен в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств. В присутствии понятых было изъято пять сибирских осетров — этот вид занесен в Красную книгу РФ и находится под защитой государства. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 800 тысяч рублей.

"Задержанный пояснил, что приобрел осетров у неизвестного мужчины за десять тысяч рублей. Но так как данный вид рыбы находится под особой защитой государства, за ее перевозку также предусмотрена уголовная ответственность", — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.