В Тюмени сорок пожарных тушили крышу ресторана

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар в ресторане на улице Шаимский проезд произошел сегодня днем. Горела кровля заведения на площади 150 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в 14.08. Первые пожарные подразделения прибыли на место через несколько минут, в 15.20 пожар был ликвидирован.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, в тушении пожара было задействовано 18 единиц техники и 39 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет, причину пожара и ущерб предстоит установить.