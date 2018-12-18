В Тюмени сорок пожарных тушили крышу ресторана

Пожар в ресторане на улице Шаимский проезд произошел сегодня днем. Горела кровля заведения на площади 150 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило в 14.08. Первые пожарные подразделения прибыли на место через несколько минут, в 15.20 пожар был ликвидирован.
По данным ГУ МЧС по Тюменской области, в тушении пожара было задействовано 18 единиц техники и 39 человек личного состава.
Погибших и пострадавших нет, причину пожара и ущерб предстоит установить.
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