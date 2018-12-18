В Тюмени кассир гипермаркета похитил у покупателей более 2 млн рублей

В Тюмени перед судом предстанет бывший сотрудник магазина, который похищал деньги с банковских карт клиентов. Житель Курганской области находился в розыске около пяти лет.

По версии следствия, в июне 2013 года он специально приехал в Тюмень и устроился кассиром в один из гипермаркетов, чтобы похищать деньги с банковских карт покупателей. Он тайно проносил в торговый зал скиммер, проводил через его разъем банковские карты клиентов гипермаркета и незаметно фиксировал на свой телефон набираемые ими пин-коды на терминале. После этого молодой человек с помощью специальной программы изготовил дубликаты платежных карт. После того, как он уволился из гипермаркета, через банкоматы в Тюмени, Курганской и Челябинской области он украл с банковских карт 18 тюменцев более 2,2 млн рублей.

В ноябре 2013 года молодой человек был объявлен в розыск и задержан в мае 2018 года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 16 пострадавшим банки возместили похищенные средства, двое заявили иски в ходе предварительного следствия о возмещении вреда.