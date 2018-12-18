Тоболяка оштрафовали за охоту на лебедей

В Тобольске оштрафовали мужчину за незаконную охоту на лебедей редкого вида.

Инцидент произошел в августе этого года на Иртыше. Тоболяк, работавший помощником капитана на теплоходе, увидел на воде стаю лебедей-кликунов. Птицы этой породы занесены в Красную книгу, и охота на них запрещена почти на всей территории России. Несмотря на это, из охотничьего ружья мужчина убил двух птиц и поднял их на палубу, чтобы съесть. На берегу выстрелы услышали инспекторы Госохотуправления Тюменской области и сообщили в полицию, браконьер был застигнут с добычей. Было возбуждено уголовное дело.

Размер ущерба природе, составил более 11 тыс. рублей, который тоболяк возместил. В итоге мужчине был назначен штраф в 100 тыс. рублей в доход государства.