Житель Иркутска предстанет перед судом за приобщение тюменских подростков к наркотикам

Судимый за кражу 21-летий иркутятин летом познакомился через интернет с 16-летней девушкой из Винзилей, осенью принес в ее дом наркотики и попытался подсадить на наркотики трех девочек 13-14 лет и одного юношу из этого же села.

Молодой человек в июне 2018 года в Иркутске был осужден за кражу к полутора годам лишения свободы условно. В августе он приехал в Тюмень, через интернет познакомился со школьницей из Винзили, а уже в начале октября на "гостя" завели два уголовных дела: за покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере и за склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетних.

Как следует из материалов уголовного дела, 1 октября подозреваемый забрал из тайника для сбыта партию наркотиков и перенес на хранение в дом девушки. 5 октября он отправился гулять с подругой и ее тремя знакомыми школьницами 13 и 14 лет и склонил их к потреблению наркотика (его подруга наркотик не употребляла). Одной из девочек стало плохо ее под руки увели домой, вторая из компании на следующий день купила дозу. 8 октября молодой человек угостил наркотиком 14-летнего гостя своей подруги, а 9 октября девушка сообщила в полицию, что приятель у нее дома хранит наркотики. В ходе проведенного обыска было изъято более 46 граммов наркотического средства – N-производное метилэфедрона, что является крупным размером.

Иркутянин был задержан и по решению суда заключен под стражу. Он полностью признал свою вину. Прокуратура Тюменского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.