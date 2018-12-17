Лопата вместо любви: житель Тюменской области побоялся, что подруга его убъет, и сообщил об этом в полицию

14:34 17 декабря 2018
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cdn.pixabay.com

Ялуторовчанин сообщил в полицию, что ему угрожает убийством его сожительница.

Как оказалось, конфликт произошел между проживающими вместе женщиной и мужчиной в ходе распития алкоголя. 46-летняя ялуторовчанка нанесла хозяину квартиры несколько ударов деревянной лопатой, а когда она сломалась, в ход пошла лопата пластиковая. 37-летний пострадавший не выдержал и вызвал полицию.

На даму завели уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью,  ей грозит до двух лет лишения свободы. В областной полиции отмечают, что у  женщины ранее была судимость, до суда она отпущена под подписку о невыезде.

Теги: полиция , убийство , уголовная ответственность , Ялуторовск
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