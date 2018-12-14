В суде разберут дело о крыше, рухнувшей на жительницу Каскары

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела по факту обрушения фронтона жилого дома, в результате которого серьезные травмы получила оказавшаяся там женщина.

Инцидент произошел в селе Каскара Тюменского района 20 мая 2018 года. На улице Школьной фронтон крыши многоквартирного дома обрушился на проезжавший мимо автомобиль. За рулем находилась женщина, рядом на пассажирском сидении — ее несовершеннолетняя дочь. Женщина прикрыла собой ребенка, приняв удар на себя. В результате мать получила множественные травмы, в том числе травму позвоночника, повлекшие тяжкий вред здоровью. Женщину госпитализировали в Областную клиническую больницу №2, где ей была оказана помощь.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что главный инженер Каскаринского МУП ЖКХ в нарушение требований технической эксплуатации жилищного фонда оказывал услуги по содержанию и ремонту общего имущества этого дома, не отвечающие требованиям безопасности. также он не принял мер к систематическому обследованию технического состояния строительных конструкций и проведению ремонтно-строительных работ по усилению конструкции, что привело к обрушению пристроенного к крыше кирпичного фронтона", — сообщает СУ СК по Тюменской области.

Уголовное дело было возбуждено по п."в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Дело будет передано прокурору, а после направлено в суд.