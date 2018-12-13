Мужчине, угрожавшему сожительнице бензопилой, грозит уголовная ответственность

В Голышмановском районе уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя, угрожавшего своей возлюбленной физической расправой.

38-летняя женщина обратилась в полицию и поведала о недавнем инциденте. Вместе с ее 37-летним сожителем они распивали спиртное, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Мужчина взял бензопилу и начал угрожать ей расправой. Опасаясь за свою жизнь, женщина сообщила обо всем в правоохранительные органы.

В итоге мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством".