В центре Тюмени подростка сбили на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с участием пешехода произошло вчера, 12 декабря, в первом часу дня на пересечении улиц Республики и Кирова. Там водитель, управлявший автомобилем "Нива", сбил 17-летнего юношу. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, подросток получил травму колена и ушибы лица.

Еще одна авария с пешеходом случилась вчера днем напротив автовокзала. Там автомобиль "Лада Гранта" сбил 28-летнего мужчину, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительным данным, мужчина получил травму головы.