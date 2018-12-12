В Тюмени разыскивают водителя, сбившего школьницу на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В областном центре ищут свидетелей ДТП, которое случилось вчера около девяти утра на пересечении улиц Льва Толстого и Пролетарской.

На пешеходном переходе неустановленным автомобилем была сбита 11-летняя девочка. По предварительным данным, она получила травму руки.

"Автомобиль с места происшествия скрылся. Со слов очевидцев известно, что автомобилем красного цвета управляла женщина-водитель", — сообщили в управлении Госавтоинспекции Тюменской области.

Свидетелей происшествия и всех, кому что-либо известно об упомянутых автомобиле и водителе, просят обратиться в отделение по розыску полка ДПС ГИБДД по телефонам: (3452) 291-488, 291-499.