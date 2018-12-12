Тюменец отправится в колонию за рекламу сайтов с наркотиками

В Тюмени к колонии строгого режима суд приговорил 18-летнего местного жителя, замешанного в распространении наркотиков.

В январе этого года ученик 11 класса попал в поле зрения правоохранительных органов, когда употребил наркотик, который нашел в подъезде. Юноше стало плохо, он упал на лестничной площадке, и сосед вызвал полицию. Началось разбирательство, в итоге было возбуждено уголовное дело. Находясь под следствием, школьник согласился помогать наркодельцу в распространении наркотиков. За вознаграждение он на стенах четырех жилых домов маркером написал названия сайтов, продававших наркотики, после чего был задержан проезжавшими мимо сотрудниками полиции. Было возбуждено второе уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, молодой человек был признан виновным в незаконном приобретении наркотических средств без цели сбыта и пособничестве в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков. Суд приговорил тюменца к трем годам колонии строгого режима.