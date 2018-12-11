Тюменец смертельно ранил родственника на поминках

Фото предоставлено СУ СК по Тюменской области

В Тюменской области в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть, обвиняется 46-летний местный житель.

Трагический инцидент произошел в конце ноября в селе Новая Заимка Заводоуковского района. Туда тюменец приехал на поминки своего близкого родственника. 28 ноября в квартире на улице Ворошилова мужчина распивал спиртное со своим 65-летним дядей. Последний нелестно отозвался о супруге тюменца, в ответ он схватил со стола нож и несколько раз ударил им дядю в грудь. Раненный мужчина был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Как сообщает СУ СК по Тюменской области, тюменце обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), расследование дела продолжается.