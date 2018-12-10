Жительница Тюменской области обнаружила в ванной ядовитую змею

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области

В Заводоуковске помощь спасателей понадобилась семье, в чьем доме поселилась гадюка.

В тот день хозяйка дома стирала вещи и открыла шкаф, в котором у нее лежал стиральный порошок. Там женщина увидела змею. Вначале она приняла ее за игрушку, так как там же хранились игрушки ее детей. Но когда рептилия пошевелилась, женщина осознала всю опасность ситуации.

"За несколько минут я собрала детей, и мы ушли из дома. Рисковать и отлавливать сама я не стала и вызвала сотрудников МЧС", — рассказала Екатерина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, спасатели отловили змею с помощью удавки. Предположительно, это была ядовитая гадюка. В дом она заползла через щель в полу.

Жителям частных домов советуют следить за своими постройками и своевременно устранять щели в полу, чтобы непрошеные гости не могли пробраться в дом.