Жителя Тюмени будут судить за 9 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

10:01 07 декабря 2018
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Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

В областном центре передано в суд уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, намеревавшегося сбыть контрафактный алкоголь на сумму 2,3 млн рублей.

Осенью 2017 года тюменец купил более 9 тысяч бутылок контрафактной водки и коньяка, а также сто канистр с этиловым спиртом. В ходе серии спецмероприятий всё изъяли правоохранительные органы.

"Проведенные в ходе следствия экспертизы установили, что изъятая продукция была маркирована поддельными акцизными и федеральными специальными марками. На алкоголь не было товарно-сопроводительных документов и сертификатов соответствия. Кроме того, часть алкоголя и спирт были  некачественными, опасными для жизни и здоровья граждан", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Теги: алкоголь , контрафакт
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