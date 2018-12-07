Жителя Тюмени будут судить за 9 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

В областном центре передано в суд уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, намеревавшегося сбыть контрафактный алкоголь на сумму 2,3 млн рублей.

Осенью 2017 года тюменец купил более 9 тысяч бутылок контрафактной водки и коньяка, а также сто канистр с этиловым спиртом. В ходе серии спецмероприятий всё изъяли правоохранительные органы.

"Проведенные в ходе следствия экспертизы установили, что изъятая продукция была маркирована поддельными акцизными и федеральными специальными марками. На алкоголь не было товарно-сопроводительных документов и сертификатов соответствия. Кроме того, часть алкоголя и спирт были некачественными, опасными для жизни и здоровья граждан", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.