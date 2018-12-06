Тюменская полиция задержала лже-силовика, который по телефону требовал с пенсионеров деньги за выдуманные ДТП

Сотрудники уголовного розыска Тюменской области задержали в Новосибирске 30-летнего мужчину по подозрению в серии дистанционных мошенничеств в отношении пенсионеров Ишимского района.

По версии следствия, мужчина звонил пожилым людям, представлялся сотрудником силовых структур и сообщал, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Затем называл номер счета, на который нужно перевести деньги, чтобы уладить все неприятности. Оперативники установили возможную причастность задержанного к нескольким противоправным фактам.

В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено большое количество сим-карт, мобильных телефонов и банковских карт, при помощи которых подозреваемый переводил и обналичивал деньги.

Установлено, что мужчина ранее 19 раз судим за аналогичные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в январе этого года. Возбуждено несколько уголовных дел по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину".

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется причастность фигуранта к аналогичным преступлениям на территории других субъектов Российской Федерации.

Сотрудники полиции напоминают, если с незнакомого номера вам звонит человек, представляется вашим родственником или знакомым, заявляет, что попал в беду и просит у вас денег - не поддавайтесь эмоциям. Обязательно перезвоните указанному человеку по имеющимся у вас номерам телефонов. Если дозвониться не получается, позвоните тем, кто проживает вместе с ним. Обязательно сообщите о подозрительном звонке в полицию. Этим вы поможете задержать злоумышленников и сохраните свои деньги.